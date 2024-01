Hamburg (ots) -Mit einer Wohnrente können Menschen ab 70 Jahren ihr Einkommen im Ruhestand erhöhen. Das Ratgeberbuch "Wohnrente, Hausrente oder Leibrente" der WIR WohnImmobilienRente GmbH erklärt, wie das funktioniert.Die Wohnrente - auch Leibrente oder Hausrente genannt - ist das wohl bekannteste Modell der Immobilienverrentung. Hierbei verkaufen Senioren ihr Eigenheim. Im Gegenzug erhalten sie eine Einmalzahlung oder eine monatliche Rente sowie ein lebenslanges, mietfreies Wohnrecht oder ein Nießbrauchrecht. Dadurch wandeln sie ihr Zuhause in eine stabile Einkommensquelle um, ohne es verlassen zu müssen."Wenn es um die Frage geht, was einmal mit der eigenen Immobilie passiert, denken die meisten älteren Immobilienbesitzer direkt an das Erbe. Was viele nicht wissen: Sie können ihr Haus mittels einer Immobilienverrentung für das Alterseinkommen nutzen und ihren Lebensstandard im Ruhestand verbessern", erklärt Dr. Georg F. Doll, geschäftsführender Gesellschafter der WIR WohnImmobilienRente GmbH. "Doch das Thema ist komplex und teilweise gibt es Vorbehalte. Hier setzt unser Ratgeber an."Wohnrente verständlich erklärtDas Buch "Wohnrente, Hausrente oder Leibrente" erklärt verständlich und umfassend alle Aspekte der Wohnrente. Zunächst geht es um die Klärung der persönlichen Ziele. Anhand derer können Interessierte entscheiden, ob eine Wohnrente für sie infrage kommt.Der Ratgeber erklärt ausführlich die Funktionsweise, die Vorteile sowie die Risiken der Wohnrente. Er erläutert rechtliche, steuerliche und finanzielle Aspekte. Praxisbeispiele veranschaulichen das Thema. Persönliche Checklisten dienen als Entscheidungshilfen."Unser Ratgeber ist eine fundierte, leicht verständliche und praxisnahe Orientierungshilfe für alle, die den Wert ihres Eigenheims im Ruhestand optimal nutzen möchten", sagt Georg F. Doll.Der Ratgeber "Wohnrente - Hausrente - Leibrente. Immobilienverrentung: Verkauf der eigenen Immobilie mit Eintragung eines Wohnrechts" kostet als Taschenbuch 8,99 Euro. Es ist über Amazon erhältlich und kann im Buchhandel bestellt werden: ISBN-13: 978-3758327926.Über Immorente.de:Immorente.de ist das Onlineportal der WIR WohnImmobilienRente GmbH. Es richtet sich an Menschen, die älter als 65 Jahre sind und vom Wert ihrer selbstgenutzten Immobilie profitieren möchten. Ihnen bietet die WIR WohnImmobilienRente GmbH persönliche Beratung und Angebote für die Wohnrente, den Teilverkauf, die Umkehrhypothek sowie Immobiliendarlehen. Damit ist die WIR WohnImmobilienRente GmbH einer der wenigen Anbieter auf dem Markt, die unabhängig von einem speziellen Produkt beraten. Die Gesellschafter blicken auf langjährige Erfahrungen in der Finanz- und Immobilienbranche sowie im Verbraucherschutz zurück. www.immorente.dePressekontakt:CCAW PR und TextTelefon: 040 609 4399-30immorente@ccaw-pr.deOriginal-Content von: WIR WohnImmobilienRente GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152472/5699453