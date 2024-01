Corona, Inflation, Rezession. Deutschland steckt im Krisenmodus - auch was die Belastbarkeit der Berufstätigen angeht. Jede zweite berufstätige Person gib an, heute weniger Kraft zu haben als noch vor drei Jahren. Die Welt ist im Krisenmodus. Genau genommen im Dauerkrisenmodus. Auf drei Pandemiejahre folgte eine Inflation, die Deutschland nicht zuletzt in eine Rezession stürzte. Nach vier Krisenjahren zeigen sich unter den Berufstätigen hierzulande ...

Den vollständigen Artikel lesen ...