Pressemitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy Group gibt eine Projektverkaufs- und Entwicklungspartnerschaft mit der INWE Group bekannt

- Die Photon Energy Group hat die Projektentwicklungsrechte an ihrem PV-Projekt in Zloczew, Polen (2,3 MW AC) an die Tochtergesellschaft der INWE Group, PM PV 7, verkauft.

- Im Rahmen der Vereinbarung wird die Photon Energy Group ihre PV-Entwicklungsleistungen erbringen, um das Projekt bis zum zweiten Quartal 2024 in die RtB-Phase (Ready-to-Build) zu bringen.

- Die Photon Energy Group und die INWE Group befinden sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine umfassende Partnerschaft für den Verkauf und die Entwicklung der kleinen und mittleren polnischen PV-Projekte der Photon Energy Group mit einer Gesamtkapazität von bis zu 11,5 MW AC.

Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group", das "Unternehmen" oder der "Verkäufer"), ein führender internationaler Anbieter von Dienstleistungen im Bereich erneuerbare Energien, gab kürzlich die Unterzeichnung eines Verkaufs- und Entwicklungsvertrags mit PM PV 7 Sp. z o.o. (der "Käufer"), einer Tochtergesellschaft ...

