Münchener Rück: 5 Mrd. Gewinn 2024 - Neubewertung möglich!

Starke Vorstellung der Bullen! Breakout Trading-Strategie Rückblick

Die Münchener Rück betreibt neben ihrem Kerngeschäft der Rückversicherung auch den Bereichen der Erstversicherung sowie der Krankenrück- und Krankenerstversicherung. Nachdem die Aktie bis über 400 Euro nach oben ziehen konnte, ging es im Dezember mit einem bärischen Impuls eine Etage tiefer. Nachdem die Bullen die Konsolidierung der letzten Wochen nach oben verlassen haben, wird jetzt das Rekordhoch attackiert.

Münchener-Rück-Aktie: Chart vom 25.01.2024, Kürzel: MUV2, Kurs: 399.70 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Investoren erfreut die Münchener Rück seit Jahren mit seinen hohen und stabilen Dividenden, welche gerade in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld eine gewisse Sicherheit und Stabilität bieten. Der weltgrößte Rückversicherer sieht sich aber auch auf Kurs zu dem versprochenen Gewinn von 5 Milliarden Euro in diesem Jahr. Mit einem KGVe2024 von 10 wäre das Papier attraktiv bewertet. Die aktuelle Stärke der Aktie könnte eine interessante Einstiegsgelegenheit in das Papier des Rückversicherers darstellen.

SETUP

Bei einem Ausbruch auf ein neues Rekordhoch würden wir ein Kaufsignal erhalten. Die Absicherung des Trades könnte nach dem Einstieg unterhalb des letzten Pivot-Tiefs erfolgen.

Meine Meinung zur Münchener Rück ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in MUV2

Veröffentlichungsdatum: 25.01.2024

