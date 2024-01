Die meistgehandelten Produkte: Anleger vorsichtig vor EZB-Zinsentscheid

Anleger sind heute morgen vorsichtiger und lassen den DAX® etwas niedriger bei etwa 16.840 Punkte notieren. Grund dafür ist die Zinsentscheidung der EZB im weiteren Tagesverlauf. Die heute veröffentlichten Zahlen des ifo Geschäftsklimaindex sind niedriger ausgefallen als erwartet. Er ist um 1.20 Punkte auf 85.20 Punkte gefallen. Auch werden heute nachmittag Konjunkturdaten aus den USA erwartet. Nach Angaben der Euwax sind die Anleger noch vorsichtig optimistisch.

Neben Produkten auf den DAX® und dem NASDAQ®100 Index findet man auch einen Put auf Tesla. Der amerikansiche Automobilhersteller hatte gestern enttäuschende Quartalszahlen veröffentlicht. Bei den Optionsscheinen wurden hauptsächlich Produkte auf den DAX® gehandelt. Und bei den Faktor-Optionen findet man neben Produkten auf den DAX® auch Longs auf Rheinmetall und Nvidia unter den meistgehandelten Produkten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HB0ZNR 17,07 16824,50 Punkte 18526,234911 Punkte 9,86 Open End NASDAQ-100 ® Put HC7BWN 3,37 17499,29 Punkte 17850,481119 Punkte 47,60 Open End Bayer AG Call HD0VC4 0,30 32,71 EUR 29,813328 EUR 10,72 Open End Tesla Inc. Put HD1PQW 6,67 191,31 USD 263,208821 USD 2,81 Open End DAX ® Call HD11T8 7,48 16824,50 Punkte 16098,075113 Punkte 22,49 Open End

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 25.01.2024; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC37PR 19,45 16832,00 Punkte 15000,00 Punkte 8,65 12.03.2024 S&P 500 ® Call HC4BCM 12,27 4875,175 Punkte 3600,00 Punkte 3,65 18.06.2024 DAX ® Put HC57V5 5,30 16832,00 Punkte 17000,00 Punkte 31,67 18.06.2024 DAX ® Call HC57RD 2,73 16832,00 Punkte 13500,00 Punkte 4,59 18.06.2024 DAX ® Call HD19HJ 6,84 16832,00 Punkte 16200,00 Punkte 24,60 06.02.2024

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 25.01.2024; 10:35 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HD15GY 3,93 16834,00 Punkte 17228,712186 Punkte -25 Open End DAX ® Long HD04LH 67,81 16834,00 Punkte 16554,741794 Punkte 25 Open End DAX ® Long HC01KH 9,66 16834,00 Punkte 15204,091042 Punkte 5 Open End Rheinmetall AG Long HC4BYQ 14,85 330,00 EUR 248,842101 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long HC286L 34,61 330,00 EUR 282,007603 EUR 4 Open End

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 25.01.2024; 10:45Uhr

