DJ Sewing erneut Präsident des Bankenverbandes

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Christian Sewing ist vom Vorstand des Bundesverbandes deutscher Banken erneut zum Präsidenten des Bankenverbands gewählt worden. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank bekleidet dieses Amt seit dem 1. Juli 2021. Es ist seine zweite Amtszeit. Sewing betonte laut einer Mitteilung, dass das wirtschaftliche Umfeld in den vergangenen Jahren von vielen Herausforderungen geprägt gewesen sei. "In dieser Zeit haben Banken ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt und einen bedeutenden Beitrag zur Unterstützung der Wirtschaft geleistet", so Sewing.

"Die privaten Banken werden auch weiterhin dieser Verpflichtung nachkommen und ihren Beitrag zur erfolgreichen Transformation und zur Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft leisten", kündigte er an. Um dies zu gewährleisten, plädierte der Präsident des Bankenverbandes für eine verstärkte europäische Integration, insbesondere im Bereich der Kapitalmärkte, sowie für ein wettbewerbsfähiges regulatorisches Umfeld.

January 25, 2024 05:19 ET (10:19 GMT)

