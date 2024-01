Cyber-Verbündete, kleine Schritte mit großen Auswirkungen und sechsstufige Datenschutzverletzungen am Horizont, so die 11. jährlichen Branchenprognosen von Experian® für Datenschutzverletzungen

Auch wenn bewährte Taktiken wie Phishing und Malware weiterbestehen, gibt es immer neue Ansätze, auf die man im Cybersicherheitsumfeld achten muss. Die 11. jährlichen Branchenprognosen von Experian bezüglich Datenschutzverletzungen(Data Breach Industry Forecast) umfassen sechs Voraussagen für das Jahr 2024, insbesondere einen globalen Ausblick darauf, was gewiefte Cyberkriminelle in der ganzen Welt potenziell vorhaben, um in Organisationen einzudringen und eine entsprechende Ernte einzufahren.

Das Jahr 2023 war zwar "erfolgreich" für böswillige Akteure, aber die Branche sollte sich im Internetumfeld auf folgende noch stärkere Störungen gefasst machen:

Es besteht kein Zweifel daran, dass drittseitige Datenschutzverletzungen bereits Schlagzeilen gemacht haben. Mit zunehmender Datenerfassung, -speicherung und -verschiebung gibt es jede Menge Partner in der Lieferkette, die als Ziel dienen können. Wir sehen Angriffe auf Systeme voraus, die sich vier, fünf oder sechs Stufen von der Originalquelle entfernt befinden, da Anbieter ihre Daten und Technologielösungen an andere outsourcen, die dann einen weiteren Spezialisten beauftragen und so weiter. Mit kleinen Schritten kommt man weit: Wenn man ein Ziel erreichen will, können kleine Schritte bekanntlich zu großen Ergebnissen führen. Hacker können diese Regel ebenfalls anwenden. Statt drastischer Maßnahmen, die sofortigen Lohn erbringen sollen, wie etwa mit Ransomware, können die Bösewichte einfach kleinste Datenmengen manipulieren oder verändern, um unter dem Radar durchzuschlüpfen, beispielsweise durch die Veränderung von Wechselkursen oder Anpassung von Transportkoordinaten, die bedeutsame Auswirkungen haben können.

"Cyberkriminelle arbeiten ständig intelligenter, nicht härter", erklärte Michael Bruemmer, Vice President, Global Data Breach Resolution bei Experian. "Sie nutzen neue Technologien wie künstliche Intelligenz und setzen ihre Talente auf neue Art und Weise ein, um bessere Strategien zu entwickeln und einen Schritt vorauszubleiben. Selbst die kleinsten Sicherheitsanomalien dürfen in einer Organisation nicht unbeachtet bleiben und Firmen müssen mehr darauf achten, welche globalen Interessen sie zu einem Ziel machen könnten."

Den Bericht erhalten Sie kostenlos unter https://ex.pn/2024databreachindustryforecast.

"Angreifer können heute aus jedem Teil der Welt kommen und robuste Ressourcen und Expertise mitbringen", ergänzte Jim Steven, Head of Crisis and Data Response Services bei Experian Global Data Breach Resolution in Großbritannien. "Es gibt viele global operierende kriminelle Syndikate und von Ländern unterstützte Operationen. Darum müssen Firmen in ausgereifte Präventions- und Reaktionsmethoden investieren, um sich gut zu schützen."

Experian Global Data Breach Resolution bietet internationale Ressourcen für Unternehmen, die von einem Sicherheitsvorfall betroffen sind. Zu seinem Dienstleistungsangebot gehören IdentityWorks?, globale, mehrsprachige Call-Centers und Benachrichtigungen, die mehr als 100 Länder abdecken. Experian hat seine Fähigkeiten unlängst auch auf Japan, Taiwan und Thailand ausgedehnt.

Weitere Informationen über Experian Global Data Breach Resolution erhalten Sie unter https://www.experian.com/business/solutions/fraud-management/global-data-breach-services.

