DJ MARKT USA/Wenig verändert - Berichtssaison und US-Daten geben Richtung vor

Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten. Damit dürfte es nach der jüngsten Rekordjagd zu einer Verschnaufpause kommen. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell kaum verändert. Die Blicke bleiben weiter auf die Berichtssaison gerichtet, wo mit Intel nach der Schlussglocke das nächste Technologie-Schwergewicht seine Quartalszahlen vorlegen wird. Am Vortag hatte nachbörslich IBM mit einem optimistischen Ausblick erfreut. Die Aktie legt vorbörslich um 7,6 Prozent zu.

Für einen Impuls dürften auch die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Vor allem das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das vierte Quartal wird Auskunft über die US-Konjunktur geben. Hier wird annualisiert mit einer Zunahme um 2,0 Prozent gegenüber dem Vorquartal gerechnet. Im dritten Quartal hatte das Plus noch bei 4,9 Prozent gegenüber Vorquartal gelegen. Dazu kommen die wöchentlichen Erstanträge, der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter aus dem Dezember und die Neubauverkäufe, ebenfalls für Dezember.

Für die Tesla-Aktie geht es vor der Startglocke um 7,7 Prozent abwärts. Der Elektroauto-Hersteller wird nach eigener Einschätzung im laufenden Jahr den Fahrzeugabsatz weniger deutlich steigern als 2023. Im Schlussquartal des vergangenen Jahres lagen Umsatz und bereinigtes Ergebnis je Aktie zudem unter der jeweiligen Konsensschätzung.

Boeing fallen um 2,2 Prozent. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat zwar das Flugverbot für Boeing-Maschinen des Typs 737 MAX 9 aufgehoben, das nach einigen Zwischenfällen verhängt worden war, gleichzeitig untersagte die Behörde Boeing vorerst aber die Herstellung weiterer Flugzeuge dieses Typs.

January 25, 2024

