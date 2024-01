© Foto: picture alliance / abaca | Depo Photos/ABACA



Am Tag nach den Earnings hat die Netflix-Aktie den Kursturbo gezündet und ist mit einem Anstieg von fast elf Prozent zum Tagesgewinner im Nasdaq 100 geworden. Nun melden sich Analysten zu Wort.Netflix konnte dank überzeugender Geschäftsergebnisse und einem beeindruckenden Anstieg der Kundenzahlen im vergangenen Quartal einen starken Rückenwind für seine Aktie verbuchen. Am Mittwoch erreichte das Wertpapier mit 562,50 US-Dollar seinen höchsten Kurs seit Anfang 2022. Zwar konnte dieses Niveau nicht ganz gehalten werden, dennoch schloss die Aktie mit einem zweistelligen Plus bei 544,87 US-Dollar. Mehrere Analysten haben nach den Earnings ihre Kursziele für Netflix angepasst. Die US-Bank …