Bei PayPal steht am heutigen Donnerstag der mit Spannung erwartete Innovationstag auf der Agenda, den CEO Alex Chriss in der Vorwoche bereits mit großen Worten angekündigt hat. Die Aktie hatte daraufhin eine kleine Aufholjagd gestartet, ehe die Investmentbank Citi die Vorfreude am Mittwoch wieder etwas gedämpft hat.In einer aktuellen Studie haben die Analysten die PayPal-Aktie auf die "Negativ Catalyst Watch" -Liste gesetzt. Konkret kommt das einer Warnung vor kurzfristigen Abwärtsrisiken gleich. ...

