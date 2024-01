Siemens Energy (SE) ist besser als erwartet in das Geschäftsjahr 24 gestartet. Die vorläufigen Zahlen für Auftragseingang und Umsatz im ersten Quartal übertrafen die Konsensschätzungen um beachtliche 24% bzw. 4%. Der Gewinn (ohne Sondereinflüsse) war ebenfalls besser; SE meldete einen Gewinn gegenüber dem vom Konsens geschätzten Verlust, dank geringerer Verluste bei Gamesa und besserer Gewinne in anderen Segmenten. Das Management betonte, dass Projektverschiebungen und Timing-Effekte in allen Geschäftsbereichen der Hauptgrund für das positive Ergebnis im ersten Quartal waren; es hat daher seine Prognose für das Geschäftsjahr 24 beibehalten. Während SE an Abhilfemaßnahmen arbeitet, um Qualitätsprobleme im Onshore-Windgeschäft und Anlaufschwierigkeiten im Offshore-Geschäft anzugehen, wird Gamesa kurz- bis mittelfristig eine Belastung bleiben. Ermutigend ist, dass mit Ausnahme des Windgeschäfts alle anderen Segmente (über 75% des SE-Umsatzes) eine starke Nachfrage verzeichnen, da sie Produkte anbieten, die die Energiewende erleichtern. Die Analysten von AlsterResearch halten im Großen und Ganzen an ihren Schätzungen für das GJ24 und ihrem Kursziel von EUR 17,00 fest; AlsterResearch bestätigt die Empfehlung KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Siemens%20Energy%20AG





Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken