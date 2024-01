Secunet hat die vorläufigen Ergebnisse für Q4 2023 und FY23 veröffentlicht und übertrifft damit die Erwartungen von AlsterResearch in Bezug auf den Umsatz. Nach einem Schlussspurt in Q4 stieg der Umsatz im GJ23 um 13% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 393 Mio. Das GJ-EBIT lag mit EUR 43 Mio. im Rahmen der Prognose. Ein detaillierter Ausblick für das GJ24 wird mit dem finalen Geschäftsbericht am 22. März 2024 veröffentlicht. Die Experten von AlsterResearch bleiben bei ihrer Prognose einer Verschlechterung der EBIT-Marge im GJ24, die den Druck auf die Bruttomarge und eine Erhöhung der Investitionen widerspiegelt, und einer allmählichen Erholung ab dem GJ25. AlsterResearch bestätigt das Kursziel (EUR 197,00) und die Empfehlung KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/secunet%20Security%20Networks%20AG





