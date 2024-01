Sankt Leon-Rot - An einer Schule im baden-württembergischen Sankt Leon-Rot ist am Donnerstag eine Schülerin getötet worden. Bei dem Tatverdächtigen handele es sich um einen Mitschüler, teilte das Polizeipräsidium Mannheim mit.



Der Verdächtige befinde sich derzeit auf der Flucht, hieß es weiter. Man fahnde intensiv nach ihm. Eine Gefahr für Dritte bestehe nach aktuellen Erkenntnissen allerdings nicht, so die Beamten.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einer sogenannten Beziehungstat aus.

