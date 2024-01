Erfurt (ots) -Die IU Group (IUG), Muttergesellschaft der IU Internationalen Hochschule (IU), erhielt von der unabhängigen Non-Profit-Organisation B Lab die B Corp-Zertifizierung für ihre hohen sozialen, ökologischen Leistungen, Transparenz und ihr ganzheitlich nachhaltiges Handeln.Die IU Group (IUG), die Muttergesellschaft der IU Internationalen Hochschule (IU), hat den Prüfungsprozess durch die unabhängige Non-Profit-Organisation B Lab erfolgreich abgeschlossen. Als zertifizierte B Corporation hat sich die IUG einer strengen Bewertung durch B Lab unterzogen und erfüllt damit hohe Standards in Bezug auf soziale und ökologische Auswirkungen.Die positive Zertifizierung spiegelt auch das Engagement der IU Internationalen Hochschule im Bereich Nachhaltigkeit wider:Als Anbieter innovativer Bildungsangebote gehört Nachhaltigkeit zu den Grundwerten der IU. Die IU zielt darauf ab, vor allem durch ihr Bildungsangebot einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. Dahinter steht der Grundgedanke der IU zur Demokratisierung von Bildung. Dieser besagt, dass jeder Mensch Zugang zu Bildung haben sollte, um sich weiterzuentwickeln - unabhängig von seiner persönlichen und finanziellen Situation oder seiner Herkunft.Marvin Lange, Geschäftsführer und CFO der IU Group, freut sich über die Zertifizierung:"Es erfüllt mich mit großer Freude, dass unsere Vision, Bildung möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, durch die B Corp Zertifizierung Anerkennung findet. Wir setzen uns leidenschaftlich dafür ein, Bildung durch den Einsatz von Technologie zu personalisieren und damit Zugangsbarrieren nachhaltig abzubauen. Damit leisten wir weltweit einen wichtigen Beitrag für mehr Bildungsgerechtigkeit."IU fördert Studierende durch Stipendien und andere InitiativenAls Mitglied des UN Global Compact und seiner Hochschulinitiative verpflichtet sich die IU seit 2011 zu höchsten Standards der Nachhaltigkeit, die allen Interessengruppen der IU zugutekommen sollen. Die Grundsätze dieser beiden Initiativen sind die wichtigsten Prinzipien, die den Nachhaltigkeitsansatz der IU bestimmen.Die IU hat weltweit über 130.000 Studierende aus 195 Ländern, darunter 20 Prozent aus dem Ausland und 25 Prozent ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Basierend auf ihren Bildungsgrundsätzen hat die IU mehrere Initiativen gestartet, um die Studierenden nachhaltig zu fördern und zu befähigen. Diese und andere Initiativen trugen so zur positiven Bewertung der IUG für das B Corp-Kriterium "Studierende" wesentlich bei.- Im Jahr 2022 hat die IU fast 5.000 Stipendien an Studierende aus Entwicklungsländern vergeben, etwas mehr als 60 Prozent im Vergleich zum Jahr davor.- Mit der Study Access Alliance fördert die IU Studierende in afrikanischen Ländern und sucht fortlaufend weitere Bildungs- oder finanzielle Partner.- Die IU bietet spezielle Stipendien für Menschen mit Beeinträchtigungen, Alleinerziehende und Berufswechsler:innen an, darunter das "Women in Tech"-Programm zur Förderung von Frauen in IT- und Technik-Berufen.- Durch vielfältige Einstiegsmöglichkeiten ermöglicht die IU vielen Menschen ohne klassische Hochschulzugangsberechtigung ein Studium. Der Anteil der Studienanfänger:innen an der IU ohne Abitur ist siebenmal höher als im Bundesdurchschnitt, 70 Prozent der IU-Studierenden kommen aus Familien ohne akademischen Hintergrund.- Als erste Hochschule in der Europäischen Union ist die IU Mitglied der UNESCO Global Education Coalition, die Studierenden in Krisensituationen Zugang zu relevanten Fächern und Credits ermöglicht.- Inklusionsfreundliche Studienformate bieten individuelle Weiterbildungschancen, und die IU bietet Studiengänge wie Nachhaltiges Management an, um Menschen mit Wissen und Methoden für eine nachhaltige Zukunft auszustatten.Als innovative Hochschule, die in erster Linie auf Online-Lehre setzt, verfolgt die IU ein nachhaltiges Bildungsmodell, das die Nutzung natürlicher Ressourcen minimiert:- Die Pro-Kopf-Treibhausgasemissionen der IU-Studierenden sind bis zu sieben Mal niedriger als bei Studierenden an klassischen Hochschulen mit Fokus auf Offline-Präsenz und gedruckten Materialien. Von 2019 bis 2022 sanken die Emissionen pro IU-Studierendem von 0,3 auf 0,17 Tonnen CO2-Äquivalent.- IU-Studierende tragen aktiv zur nachhaltigen Entwicklung der IU bei. Durch ihren Verzicht auf gedruckte Skripte ermöglichen sie der IU, Papier einzusparen und im Gegenzug Bäume zu pflanzen. Bisher wurden im Rahmen dieser Aktion mehr als 310.000 Skripte eingespart und mehr als 33.000 Bäume gepflanzt."Die positive Bewertung in den genannten Bereichen ist für eine erfolgreiche Zertifizierung von großer Bedeutung. Wir freuen uns daher sehr, dass wir vor allem im Bereich Studierende sehr gut abgeschnitten haben", sagt Alex Caicics, Leiter der Abteilung Nachhaltigkeit und ESG-Kommunikation der IU Group. "Die B Corp-Zertifizierung ist für uns aber auch ein wichtiger Hinweis, in welchen Bereichen wir uns noch verbessern müssen. Wir sehen das Zertifikat als Ansporn, uns bei der nächsten B Corp-Rezertifizierung weiter zu verbessern", so Caicics weiter.Die B Corp-Zertifizierung der IU Group ist das Ergebnis eines umfassenden Prozesses, in dem die Unternehmensstrukturen aller IUG-zugehörigen Unternehmen sowie die gesamte soziale und ökologische Leistung entlang der vollständigen Wertschöpfungskette einer Organisation untersucht werden. Für die Auswertung wurden an der IUG über einen Zeitraum von zwei Jahren 350 Fragen und Datenpunkte ausgewertet. 50 Personen innerhalb der IUG waren an diesem Prozess beteiligt.Das B Corp-Zertifikat zählt zu den anspruchsvollsten Nachhaltigkeitszertifikaten weltweit und gilt als eine Art Gütesiegel für Corporate Social Responsibility (CSR). 