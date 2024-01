Während Ripple und Solana schwächeln geht eine neue Kryptowährung an den Start

Die letzten Tage waren für die beiden Kryptowährungen Ripple und Solana alles andere als die Besten. Während der Bitcoin nach der Genehmigung des Spot-ETFs an Wert verlor, im gleichen Atemzug wie viele andere Altcoins, traf es die Kryptowährungen Ripple und Solana teilweise noch härter. Genau zum gleichen Zeitpunkt geht eine komplett neue Kryptowährung an den Start, die direkt von Beginn an auf große Beliebtheit bei den Investoren stößt. Alle Details dazu finden sich in diesem Beitrag.

Ripple verlieren an Wert - Die Hintergründe im Überblick

Die Hoffnung bei den Ripple-Investoren war zunächst groß, nachdem der Rechtsstreit im vergangenen Jahr gegen die SEC gewonnen wurde. Doch nach einem kurzweiligen Anstieg folgte die Enttäuschung. Der Kurs von 0,73 Euro konnte während des gesamten letzten Jahres nicht nochmal erreicht und überschritten werden. Blick man an der Stelle auf die Kursentwicklung seit Jahresbeginn, dann steht ein deutliches Minus von mehr als 18 Prozent zu Buche. Allein innerhalb der letzten sieben Tage verlor Ripple rund 8 Prozent an Wert. Doch woran liegt das?

Verantwortlich für die Schwäche von Ripple ist wieder einmal die rechtliche Unsicherheit bei den Investoren und Institutionen. Zwar konnte Ripple gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde einen Sieg einfahren, allerdings handelte es sich dabei nur um einen Teilsieg. Ein Teil der rechtlichen Fragen ist noch immer ungeklärt, wodurch eine richtige Ripple-Rallye nicht zustande kommt. Das ist auch ein Grund, weshalb der größte Vermögensverwalter weltweit, namens BlackRock, die Auflage eines Ripple-Spot-ETFs ablehnt. Erst in dem Moment, sobald alle rechtlichen Fragen geklärt sind, könnte eine Auflage wieder in die Diskussion kommen.

Neben den stetigen Diskussionen über die rechtlichen Gegebenheiten sowie deren Zukunftssicherheit sorgt eine zweite Tatsache dafür, dass der Kurs zuletzt nachgegeben hat. Ripple Labs, die Firma hinter Ripple, hat erst kürzlich 300 Millionen XRP-Token freigegeben, die sich nun zusätzlich auf dem Markt befinden. Die noch verfügbaren XRP-Token belaufen sich dadurch auf rund 40 Milliarden XRP. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass jede Freigabe der auf Treuhandkonten gelagerten Token für eine Verwässerung sorgt und den Kurs schwächt.

Auch Solana befindet sich tief in der Verlustzone

Neben Ripple hat auch Solana massiv an Wert verloren. Auf der Basis von sieben Tagen liegt Solana mittlerweile über 14 Prozent im Minus. Seit dem Jahresbeginn liegt das Minus sogar bei mehr als 15 Prozent. Die starke Aufwärtsrallye aus dem vergangenen Jahr ist damit erst einmal beendet, in der Solana weit mehr als 900 Prozent angestiegen ist. Die große Frage, die sich an dieser Stelle stellt, ist die, ob es sich möglicherweise nur um eine Korrektur handelt oder die Erfolgsstory tatsächlich erst einmal längerfristig beendet ist.

Ein Grund für die Verluste bei Solana ist eine Vielzahl an Mitnahmen von Gewinnen, die innerhalb der letzten Monate entstanden sind. Ein Investor, der vor Beginn der Rallye 1.000 Euro investiert hatte, erzielte in nur wenigen Wochen einen satten Gewinn von mehr als 9.000 Euro. Nachdem der Kurs zu schwächeln begonnen hat, haben die Gewinnmitnahmen rasant zugenommen und den Kurs gleichzeitig weiter runtergezogen. Blick man an der Stelle auf den RSI, dann ist schnell zu erkennen, dass dieser kontinuierlich sinkt.

Trotz der großen Spekulationen um den Kurs in den vergangenen Monaten dürfen die technologischen Fortschritte von Solana nicht außer Acht gelassen werden. Im Vordergrund der Solana-Chain stehen insbesondere die hohe Geschwindigkeit, in der Transaktionen abgewickelt werden können sowie die geringen Kosten in diesem Zusammenhang. Darüber hinaus befinden sich rund 71 Prozent der am Markt verfügbaren Token innerhalb des Stakings, was die Beliebtheit und Stabilität zugleich ausdrückt. Dabei gilt es anzufügen, dass Solana in der letzten Zeit eine Reihe an Partnerschaften schließen konnte sowie ein alternatives Protokoll zu Ethereum in puncto Web3 auf den Weg gebracht hat.

eTukTuk - Der neue Presale mit großem Potenzial

Während Solana und Ripple an Wert verlieren, genauso wie eine Vielzahl an anderen Kryptowährungen, hat der neue Presale rund um eTukTuk einen viralen Start hinlegen können. Doch was steckt eigentlich dahinter? Das Team von eTukTuk hat sich als Ziel gesetzt, einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der Emission von CO² in Entwicklungsländern zu leisten. Im Vordergrund stehen dabei, wie der Name des Presales offenkundig aussagt, die TukTuks, welche zu den beliebtesten Transportmitteln im öffentlichen Raum von Entwicklungsländern zählen.

Fliegt man beispielsweise nach Bangkok und möchte die Stadt besichtigen, dann ist ein TukTuk fast unausweichlich. Doch so beliebt das TukTuk auch ist, gilt es als einer der größten Verursacher von CO² in Entwicklungsländern. Alternativen zum TukTuk sind jedoch rar. Ein Auto als Ersatz mit E-Antrieb gilt für die breite Masse der Menschen in Ländern wie Thailand und Vietnam als finanziell nicht leistbar. Eine willkommene Alternative in der Zukunft könnte an der Stelle ein TukTuk mit E-Antrieb darstellen, an dem bereits rund fünf Jahre geforscht wurde. Das Beste dabei ist, dass sie aufgrund der Einfachheit direkt vor Ort gefertigt werden können, um unnötige Transportwege zu vermeiden.

Nicht nur für die Umwelt und die Menschen in den Entwicklungsländern bringt das eTukTuk ein großes Potenzial mit sich, sondern auch für Krypto-Investoren. Als zentraler Token des Projektes wird in der Zukunft der eTukTuk-Token fungieren, welcher mit einem attraktiven Rabatt im Vorverkauf erworben werden kann. Langfristig bietet sich alleine dadurch ein erhebliches Potenzial, dass mit dem Token in Kombination mit der Umsetzung des Projektes vor Ort ein großer Mehrwert geschaffen wird. Ein attraktives Staking rundet das Angebot für Investoren ab.

