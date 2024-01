Leipzig (ots) -Am 1. Januar 2024 hat Frau Eileen Walther die Position der General Managerin der Northwave Deutschland GmbH mit Sitz in Leipzig übernommen. In ihrer neuen Rolle verantwortet sie die Unternehmensführung des Cyber Security Anbieters für die gesamte DACH-Region (Deutschland, Österreich und der Schweiz). Eileen Walther war zuvor bereits vier Jahre lang erfolgreich als Country Managerin Germany für Northwave tätig und hat maßgeblich zum Erfolg in dieser Region beigetragen.Sie übernimmt die Position von Marc de Jong Luneau, der ab dem 1. Januar 2024 neben seiner Funktion als Chief Commercial Officer der Northwave Gruppe in die Geschäftsführung der Northwave Nordics wechselt. Beide haben die deutsche Tochtergesellschaft der niederländischen Northwave Gruppe in den vergangenen Jahren gemeinsam aufgebaut und zu einem ernstzunehmenden Wettbewerber in der DACH-Region entwickelt. Die steigende Nachfrage nach professionellen Cyber Security-Dienstleistungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz spiegelt sich in einem wachsenden Kundenstamm wider. Ein kontinuierlich wachsendes Team von mittlerweile über 30 deutschsprachigen Security Spezialisten steht den Kunden als Hauptansprechpartner zur Verfügung.Steven Dondorp, CEO von Northwave: "Ich freue mich, Eileen Walther die Rolle der General Managerin DACH zu übertragen. Ihre umfassende Expertise hat sie bereits in ihrer vorherigen Position als Country Managerin DACH bewiesen. Ihr Fachwissen und ihre Erfahrung im Bereich Cyber-Sicherheit machen sie zur idealen Besetzung für diese Schlüsselposition. Ich habe volles Vertrauen in ihre Fähigkeiten, die Erfolgsgeschichte von Northwave in der DACH-Region fortzusetzen."Eileen Walther, gebürtige Niederländerin, kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Vor ihrer Zeit bei Northwave sammelte sie mehrere Jahre lang Erfahrung bei der niederländischen Kriminalpolizei, wo sie die High Tech Crime Unit mit aufbaute und leitete. Als Verbindungsbeamtin arbeitete sie eng mit dem BKA zusammen. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit engagiert sich Eileen Walther ehrenamtlich für DiversIT und als Cyber-Mentorin zur Förderung junger Mädchen und Frauen im High Tech-Umfeld. Sie ist eine gefragte Referentin im Bereich Cybersicherheit vom BSI-Kongress bis hin zur Handelsblatt Fachtagung für Cyber Security.Die Northwave Deutschland GmbH sieht unter der Führung von Eileen Walther einer vielversprechenden Zukunft entgegen und setzt weiterhin auf Expertise, Innovation und erstklassigen Service im Bereich Cyber Security.Pressekontakt:Jana EullDirector Marketing & Communicationsjana.eull@northwave-security.com+4915221328974Northwave Deutschland GmbHMaximilianallee 2, 04129 LeipzigOriginal-Content von: Northwave Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166114/5699753