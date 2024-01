Mit einem Plus von fünf Prozent ist Adidas am Donnerstag Tagesgewinner im DAX. Die Verluste vom Vortag aufgrund der schwachen Puma-Zahlen hakt Adidas damit schnell ab. Grund für den Kurssprung sind offenbar positive Aussagen des Managements in einem Analysten-Call. Indes bleibt die Puma-Aktie unter Druck.Anberaumt sind die Jahreszahlen eigentlich erst im März, doch könnten vorab schon Eckdaten bekannt gegeben werden. Solche Vorab-Gespräche, sogenannte "Pre-Close Calls", sind bei großen europäischen ...

