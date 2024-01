Am Donnerstagmorgen, gegen 7 Uhr, verzeichnete der Platinpreis für 100 Unzen einen Wert von 905 US-Dollar, was einem Anstieg von 0.33 % innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht. Diese Entwicklung setzt die positive Tendenz der Woche fort, in der Platin insgesamt um 0.37 % zulegte. Diese Zahlen bilden den Ausgangspunkt für eine detaillierte Betrachtung des Platinmarktes, der sowohl für Investoren als auch für Marktbeobachter von Interesse ist.Anzeige:In den jüngsten Handelstagen stabilisierte sich der Preis für Platin (TVC:PLATINUM) um die Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...