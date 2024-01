Montabaur - Im rheinland-pfälzischen Montabaur sind am Donnerstag bei einer Gewalttat drei Menschen getötet worden. Einem Bericht der "Bild" zufolge soll darunter auch ein Kind sein.



Einsatzkräfte entdeckten demnach den mutmaßlichen Täter vor Ort schwer verletzt. Er wurde mit einem Helikopter in eine Klinik gebracht. Der Mann hatte sich nach Polizeiangaben in einem "psychischen Ausnahmezustand" befunden.



Am Donnerstagvormittag waren das umliegende Gebiet abgesperrt und unbeteiligte Personen aus dem Gefahrenbereich evakuiert worden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

