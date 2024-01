Neues Jahr, alte Top-Performer. Von Big Tech kriegen die Anleger auch 2024 nicht genug. Nvidia liegt seit Jahresbeginn bereits mit 20 Prozent im Plus und notiert knapp unter der 600-Dollar-Marke. Microsoft hat Apple als wertvollsten Konzern der Welt überholt und Meta ist höchstwahrscheinlich bald das nächste Mitglied im 1-Billion-Dollar-Club. Diese Stärke gleicht die aktuelle Schwäche von Apple aus und so liegen die Magnificent 7 2024 bereits vier Prozent im Plus. Das treibt den gesamten amerikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...