Mavenir ist ein Anbieter von Netzwerksoftware, der Cloud-native Lösungen für jede beliebige Cloud erstellt. Das Unternehmen hat einen Vertrag mit der Deutschen Telekom über die Modernisierung und Innovation von Messaging-Netzwerken in Österreich, der Tschechischen Republik, Griechenland und der Slowakei abgeschlossen. Dabei geht es um die Vorbereitung auf den Standard 5G.

Mavenir wird seine komplett Cloud-native Lösung Message Controller in vier europäischen Systemen der Deutschen Telekom installieren. Mavenir's preisgekrönte und weltweit führende sichere Messaging-Lösung verhilft Betreibern in Netzwerken der Generationen 2G, 3G, 4G, 5G und höher durch abgesichertes Application to Person (A2P)-Messaging zu Umsatzwachstum. Darüber hinaus hängen eine wachsende Anzahl von Machine-to-Machine-Kommunikations- und Internet of Things (IoT)-Anwendungen, die 5G ermöglichen, vom Messaging mit den folgenden Funktionen ab: Over-The-Air (OTA) Aktivierung von Geräten aus der Ferne und erweiterte Leistungseffizienzen für SMS im Vergleich zur permanenten Datenverbindung.

Im Message Controller hat Mavenir den Messaging-Bedarf für alle Netzwerkgenerationen (2G/3G/4G/IMS/5G) in einer einzigen Lösung zusammengeführt, um unnötige Komplexität zu vermeiden. Neben MMSC, SMSC, IP Short Message Gateway (IP-SM GW) und SMS-Firewallfunktionen enthält die Lösung auch SMS Function (SMSF), was Messaging über 5G-Netzwerke ermöglicht. Diese Suite von Funktionen in einer einzigen Lösung garantiert ein störungsfreies Messaging und Betreiber können wichtige alte Infrastruktur problemlos aus dem Verkehr ziehen. Geliefert wird eine komplett containerisierte Cloud-native Lösung, die auf jeder Cloud betrieben werden kann. Dies steigert die Flexibilität und senkt die Kosten, den Energieverbrauch und verbessert die CO2-Bilanz.

Mavenir's Message Controller funktioniert automatisch über Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) Tooling, wodurch die Zeit für die Bereitstellung, Upgrades und Skalierung erheblich sinkt. Automatisierte Software ermöglicht Vorbereitung vor der Implementierung und fortlaufende Verwaltung während des Betriebs. Zusammen mit dem branchenführenden Schutz vor Spam und Betrug bietet sie Schutz für Netzwerke, Abonnenten und Umsatz.

"Unsere lange Erfahrung mit Mavenir im Bereich Messaging hat bewiesen, dass wir erfolgreich als Partner zusammenarbeiten können, um unseren Kunden einen optimalen Service zu bieten. Für unsere DT-Cloudifizierung haben wir uns in Europa für die Fortsetzung dieser Partnerschaft entschieden. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit im erweiterten Service-Bereich." Tino Puch, Technology Delivery International, Deutsche Telekom.

"A2P, M2M und massives IoT-Messaging bergen viele Potentiale. Betreiber müssen diese Chancen ergreifen und im Markt mit innovativen Lösungen an der Spitze bleiben," sagte Ilia Abramov, VP, GM, Security bei Mavenir. "Wir arbeiten schon lange und erfolgreich mit der Deutschen Telekom zusammen, und wir sind stolz darauf, für diese Bereitstellung in mehreren Ländern ihre Partner zu sein."

Über Mavenir:

Mavenir entwickelt die Zukunft von Netzwerken und versteht sich als Pionier in der Technologie. Die Vision ist ein einziges, Software-basiertes, automatisiertes Netzwerk, das auf jeder Cloud funktioniert. Mavenir ist der einzige Anbieter von End-to-End, Cloud-nativer Software für Netzwerke und transformiert damit die Art, in der die Welt verbunden ist. Das Unternehmen beschleunigt so die Transformation der Software für Netzwerke für mehr als 300 Anbieter von Kommunikationsdiensten in mehr als 120 Ländern, die weltweit mehr als 50 aller Abonnenten betreuen. www.mavenir.com

