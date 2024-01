Benjamin Hill beauftragt ehemaligen SRK-Geologen mit der Aktualisierung des historischen 43-101 Reports, um das La Estrella-Kohleprojekt in Kolumbien voranzutreiben

Vancouver, BC - 25. Januar 2024 - Benjamin Hill Mining Corp. ("Benjamin Hill" oder das "Unternehmen") (CSE: BNN - WKN: A3CNQU - FRA: 5YZ0) freut sich, die Beauftragung von Paul Bright mit der Erstellung eines aktualisierten NI 43-101-Berichts für das Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, bekannt zu geben. Herr Bright war bereits für den 43-101-Bericht 2012 für das Kohleprojekt La Estrella verantwortlich.

Paul Bright verfügt über mehr als fünfzig Jahre geologische Erfahrung im Bereich Bergbau und Exploration von Kohle und anderen Rohstoffen. Er ist ein Chartered Engineer und eine von der Member Institution of Materials Mining and Metallurgy anerkannte qualifizierte Person. Pauls Spezialgebiet ist der Kohlebergbau und die Exploration im Untertagebau und im Tagebau, Ressourcen- und Reservenbewertungen, Vormachbarkeits- und Machbarkeitsstudien. Paul hat einen Bachelor of Science (Honours) von der University of London.

Von 1996 bis 2016 arbeitete Paul als leitender Geologe für SRK Consulting (UK) und führte Due-Diligence-Prüfungen, Sachverständigengutachten und andere geologische Projektarbeiten durch, häufig als Teamleiter multidisziplinärer Teams, die auch als qualifizierte Person für Explorationsprojekte in verschiedenen Ländern wie Kolumbien, Venezuela, Russland, Kasachstan, Ukraine, Mongolei, Pakistan, Südafrika und Mosambik tätig waren.

Vor seiner Tätigkeit bei SRK Consulting arbeitete Paul für British Coal Opencast an verschiedenen Standorten in Südwales und war dort für Exploration, Ressourcen- und Reservenschätzungen für laufende und potenzielle Kohlebergwerke in Gebieten mit komplexen geologischen Strukturen verantwortlich.

Paul arbeitet derzeit als unabhängiger beratender Geologe, wobei er zuletzt als Teamleiter und Geologe (Ressourcentechnische Prüfungen) als assoziierter leitender Geologe bei SRK für mehrere Kohleprojekte in den Oblasten Krasnojarsk und Kemerowo, Russland, tätig war.

Präsident Lorne Warner erklärt: "Die Aktualisierung des 43-101-Berichts auf ein konformes Niveau wird für Benjamin Hill einen erheblichen Wert für das Projekt darstellen. Die umfassende Erfahrung von Herrn Bright im Kohlesektor wird uns dabei helfen, das Projekt in die Phase der Großprobenentnahme zu bringen."

Über Benjamin Hill Mining Corp.

Benjamin Hill Mining Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Erkundung und Weiterentwicklung des Alotta-Projekts konzentriert, einem aussichtsreichen Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das sich 50 km südlich der Porphyr-Lagerstätte Casino im unvergletscherten Teil des Porphyr-Epithermal-Gürtels Dawson Range im kanadischen Yukon-Territorium befindet.

Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 20%ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. Das Projekt umfasst acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle.

Rechtliche Warnhinweis:

Bestimmte der hier gemachten Aussagen und enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Informationen über die Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Erschließung seiner Mineralgrundstücke. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir bemühen uns um Safe Harbor.

