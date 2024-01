© Foto: picture alliance/Zoonar/Axel Bueckert



Krankenversicherer Humana schockiert mit rasch steigenden Patientenkosten und einem unfassbar schlechten Ausblick auf das kommende Jahr. Die gesamte Branche wird vorbörslich abverkauft, am stärksten verliert Humana.Humana völlig von der Rolle Die Aktien von US-Krankenversicherern sind eigentlich nicht für besonders große Schwankungsfreude bekannt, im Gegenteil sind sie oft mit anderen Gesundheits- und Health-Care-Werten als sichere Häfen gefragt, wenn es am Gesamtmarkt mal etwas stürmischer zugeht. Die Ausnahme von dieser Regel ist heute Humana. Die in der Vorbörse präsentierten Zahlen kommen bei den Anlegern vor allem aufgrund des Ausblicks ganz schlecht weg - und sorgen auch für …