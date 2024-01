DJ MÄRKTE USA/Wenig verändert - Berichtssaison und US-Daten geben Richtung vor

NEW YORK (Dow Jones)--Mit einer leicht positiven Tendenz dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten. Damit könnte es zu einer Fortsetzung der jüngsten Rekordjagd kommen. Neben der Berichtssaison stehen auch erneut gute US-Konjunkturdaten im Fokus. So hat sich das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal um 3,3 Prozent erhöht und damit die Prognose von plus 2,0 Prozent deutlich übertroffen. Das sind zwar keine guten Nachrichten für die Zinssenkungshoffnungen des Marktes, erhöhen aber die Erwartungen an eine "sanfte Landung" der US-Konjunktur. Bereits am Vortag waren die US-Einkaufsmanagerindizes besser als erwartet ausgefallen.

Der Future auf den S&P-500 baut seine Gewinne nach den Daten leicht aus und liegt aktuell 0,4 Prozent im Plus. Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im Dezember stabil geblieben. Die Orders stagnierten gegenüber dem Vormonat. Die Wirtschaftsaktivität hat sich im Dezember abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von minus 0,15 Punkte. Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Vorwoche zugelegt.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat derweil wie erwartet die Zinsen bestätigt und bekräftigt, dass es nach aktuellem Kenntnisstand keine weiteren Zinsschritte mehr brauchen wird, um die Inflation rechtzeitig auf 2 Prozent zu senken. Mit Spannung wird nun auf die Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Christine Lagarde gegen 14.45 Uhr gewartet. Der Euro zeigt sich vom EZB-Zinsentscheid wenig bewegt und notiert kaum verändert bei 1,0891 Dollar.

Tesla-Aktie nach Zahlen im Rückwärtsgang

Für Impulse sorgt zudem weiter die Berichtssaison. Für die Tesla-Aktie geht es vor der Startglocke um 8,8 Prozent abwärts. Der Elektroauto-Hersteller wird nach eigener Einschätzung im laufenden Jahr den Fahrzeugabsatz weniger deutlich steigern als 2023. Im Schlussquartal des vergangenen Jahres lagen Umsatz und bereinigtes Ergebnis je Aktie zudem unter der jeweiligen Konsensschätzung.

Boeing fallen um 2,2 Prozent. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat zwar das Flugverbot für Boeing-Maschinen des Typs 737 Max 9 aufgehoben, das nach einigen Zwischenfällen verhängt worden war, gleichzeitig untersagte die Behörde Boeing vorerst aber die Herstellung weiterer Flugzeuge dieses Typs.

Der Chemiekonzern Dow ist im vierten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Bereinigt um Sondereffekte, unter anderem nicht zahlungswirksame Abwicklungskosten im Zusammenhang mit Plänen zur Verringerung des Pensionsrisikos, verdiente der US-Konzern allerdings 43 Cent, was über der Factset-Prognose von 40 Cent je Aktie lag. Die Aktie steigt um 1,7 Prozent.

American Airlines steigen um 4,2 Prozent. Die US-Fluggesellschaft hat die Gewinnerwartungen für das vierte Quartal übertroffen und einen positiven Gewinnausblick für 2024 gegeben.

Anleiherenditen geben leicht nach

Der Dollar zeigt sich wenig verändert und reagiert damit nicht auf die veröffentlichten US-Daten. Auch der Euro zeigt sich wenig bewegt von der Zinsentscheidung der EZB. Hier dürfte die Lagarde-Pressekonferenz den entscheidenden Impuls liefern.

Die Ölpreise legen zu. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 1,3 Prozent. Hier wirkt der am Vortag vermeldete starke Rückgang der Rohölvorräte weiter nach. Zudem hatte die chinesische Notenbank die Mindestreserveanforderungen für Banken gesenkt, um das Wachstum anzukurbeln. Weiter stützen auch die Spannungen im Nahen Osten, doch erwarten Analysten keine deutlicheren Aufschläge, solange die Ölversorgung nicht wesentlich gestört wird.

Die Renditen am Anleihemarkt geben leicht nach und büßen damit die Vortagesgewinne wieder ein. Für die Rendite zehnjähriger Papiere geht es um 4,3 Basispunkte auf 4,14 Prozent nach unten.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,34 -4,9 4,39 -7,5 5 Jahre 4,05 -3,8 4,09 5,4 7 Jahre 4,11 -3,7 4,14 13,5 10 Jahre 4,14 -4,3 4,18 25,7 30 Jahre 4,37 -4,3 4,41 39,5 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.35 Uhr Di, 17:09 Uhr % YTD EUR/USD 1,0891 +0,0% 1,0885 1,0837 -1,4% EUR/JPY 160,55 +0,0% 160,66 160,81 +3,2% EUR/CHF 0,9417 +0,3% 0,9401 0,9441 +1,5% EUR/GBP 0,8554 -0,0% 0,8557 0,8553 -1,4% USD/JPY 147,42 -0,0% 147,60 148,41 +4,6% GBP/USD 1,2732 +0,1% 1,2720 1,2669 +0,1% USD/CNH (Offshore) 7,1713 +0,1% 7,1677 7,1748 +0,7% Bitcoin BTC/USD 39.848,99 -0,1% 40.070,67 39.053,71 -8,5% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,07 75,09 +1,3% +0,98 +5,4% Brent/ICE 80,96 80,04 +1,1% +0,92 +5,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 27,65 28,87 -4,2% -1,22 -12,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.019,20 2.014,53 +0,2% +4,68 -2,1% Silber (Spot) 22,92 22,73 +0,8% +0,19 -3,6% Platin (Spot) 902,25 903,50 -0,1% -1,25 -9,1% Kupfer-Future 3,88 3,89 -0,2% -0,01 -0,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

