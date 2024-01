Das noch relativ junge Börsenjahr 2024 verläuft bislang nicht nach dem Geschmack der Anteilseigner von Equinor und Shell. Denn im Zuge der anhaltenden Schwäche der Ölpreise ging es mit den Kursen immer weiter bergab. Doch aktuell besteht am Ölmarkt wieder Hoffnung auf eine Trendwende. So stiegen die Ölpreise auch am Donnerstag weiter. So kostete ein Barrel Brent zur Lieferung im März zuletzt 81,15 US-Dollar. Das waren 1,11 Dollar mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte ...

