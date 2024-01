Die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ist weiter auf der Suche nach einem tragfähigen, charttechnischen Boden. Am Donnerstag wird einmal mehr der Versuch einer nachhaltigen Erholungsbewegung von Analystenseite regelrecht abgewürgt, der skandinavische Wert büßt daraufhin an der Heimatbörse in Oslo gut fünf Prozent ein.Torkjel Refnin Jordbakke, Analyst bei Fearnley Securities, streicht einmal mehr sein Kursziel für die Nel-Aktie zusammen. Der Experte reduziert den Zielkurs für das Wasserstoff-Papier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...