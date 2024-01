Nachdem das europäische Chip-Schwergewicht am Mittwoch mit starken Quartalszahlen überzeugen konnte, hält die Begeisterung am Markt auch heute an. Gleich mehrere Analysten haben aufgrund der starken Auftragslage ihre Kursziele nach oben geschraubt und die ASML-Aktie kletterte weitere 2,5 Prozent . Gestern legte das Chip-Papier rund neun Prozent zu.Die Rally bei ASML nach Zahlen geht am Donnerstag weiter. Entscheidend dafür sind zahlreiche Analysten-Upgrades. So hat beispielsweise die Bank of America ...

