Hamburg (ots) -Zu hohe Stromrechnung? Ein smarter Zwischenstecker entlarvt die Stromfresser: Er sitzt zwischen der Steckdose und dem eingesteckten Gerät und überträgt die Verbrauchsdaten auf das Handy. Auch das An- und Ausschalten lässt sich vom Handy fernsteuern. COMPUTER BILD prüfte zehn Stecker im Testlabor. Homematic IP HmIP-PSM-2, Bosch Smart Plug und Eve Energy Matter setzen eine passende Steuerzentrale voraus, die AVM FritzDECT 210 ist auf eine FritzBox angewiesen. Während das Modell von Eve nur via Matter kommuniziert, ist dieser neue Smart-Home-Standard bei den Steckern EcoFlow Smart Plug und TP-Link Tapo P110M optional nutzbar.Die Verbrauchsmessung gelang den Modellen von AVM, Eve und EcoFlow im Test besonders akkurat. Der EcoFlow fiepte allerdings leise, sobald er angeschaltet war. Die Datenauswertung war bei AVM am detailliertesten, gefolgt von TP-Link. myStrom punktete mit einer Extra-Auswertung für Balkon-Solaranlagen.Beim Design fällt auf: Nur TP-Links Tapo P115 und der Shelly Plus Plug S sind so schlank, dass sie benachbarte Steckplätze nicht blockieren. Das AVM-Modell hat eine Klappe, die Spritzwasser abhält, alle anderen Stecker eignen sich nicht für draußen.Fazit: Für genaue Verbrauchsmessungen und Außeneinsätze empfiehlt sich der AVM FritzDECT 210. Für den Einsatz am Balkonkraftwerk taugt der myStrom Wifi Switch. Günstige Alternativen sind TP-Links Stecker und Shellys Plus Plug S.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 3/2024, die ab 26. Januar 2024 im Handel verfügbar ist.