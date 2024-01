Dr. Ing. Porsche - Autobauer deutet Stabilisierung an

Beim Sportwagenhersteller Dr. Ing. Porsche stottert seit Monaten der Motor. Zwar wurden 2023 rund drei Prozent mehr Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahr. Im für Porsche wichtigsten Markt, China, brach der Absatz jedoch zweitstellig ein. Dies kam bei den Anlegern nicht gut an. Nun deutet sich jedoch eine Stabilisierung an.

Angesichts der schwächelnden Wirtschaft in China und der immer stärker werdenden Konkurrenz einheimischer Hersteller, dürfte China auch 2024 für Porsche eine große Herausforderung darstellen. Vertriebsvorstand Detlev von Platen erwartete aber noch aus einem anderen Grund, ein anspruchsvolles Jahr 2024. "Mit vier von sechs Baureihen werden so viele Fahrzeugmodelle aktualisiert wie noch nie zuvor in einem Jahr", erklärte er. 2023 büßte der Absatz beim Cayenne aufgrund des Modellwechsels rund acht Prozent ein. Dennoch erwartet das Management 2024 einen Absatz auf Vorjahresniveau.

Nordamerika hat 2023 China als größten Absatzmarkt abgelöst und zeigte ein solides Wachstum. Jüngsten Wirtschaftsdaten zufolge besteht die Chance, dass die USA eine Rezession vermeidet. Dies könnte Porsche 2024 helfen, den Absatz in der Region weiter zu steigern. Zudem will der Sportwagenhersteller in anderen Wachstumsmärkten in Südostasien künftig stärker Gas geben. Darüberhinaus setzen die Zuffenhausener auch stark auf ihre (neuen) Modelle. Die neue Generation der Luxuslimousine, die im November Premiere feierte, kommt ab 2024 zu den Kunden.

In den zurückliegenden Wochen haben eine Vielzahl von Experten auf Porsches Schwäche in China reagiert und ihre Kursziele nach unten korrigiert. Finale Geschäftszahlen für 2023 meldet das Unternehmen erst Mitte März. Bis dahin werden Investoren die monatlich veröffentlichten Absatzzahlen im Auge behalten. Mit einem KGV von 13 (Quelle: Refinitiv) erscheint die Aktie moderat bewertet und Risiken zu einem gewissen Grad eingepreist. Dennoch ist ein weiterer Kursrückgang nicht ausgeschlossen. Sollte Porsche einen möglicherweise weiteren Absatzrückgang in China nicht durch steigende Absätze in anderen Regionen kompensieren, könnte die Fahrt im Rückwärtsgang anhalten.

Chart: Dr. Ing. Porsche

Widerstandsmarken: 75,64/80,15/92,92 EUR Unterstützungsmarken: 70,00/72,70 EUR Nach der Seitwärtsentwicklung von Februar 2023 bis Juli 2023 kippte die Aktie von Dr. Ing. Porsche nach unten und bildet seither einen Abwärtstrend. Seit Mitte November 2023 hat sich der Abwärtstrend sogar noch verschärft. In den zurückliegenden Tagen stabilisierte sich das Papier zwischen EUR 72,70 und EUR 75,64. Gelingt ein Ausbruch über die obere Begrenzung, besteht die Chance auf eine Erholung bis EUR 80,15. In diesem Bereich trifft die Aktie jedoch auf einen starken Kreuzwiderstand, der möglicherweise nicht im ersten Anlauf überwunden werden dürfte. Rücksetzer unter EUR 72,70 könnten eine weitere Verkaufswelle bis zur Unterkante des Abwärtstrendkanals und damit bis EUR 70 auslösen. Dr. Ing. Porsche in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 05.10.2022 (Start der Börsennotierung)-25.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

