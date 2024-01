Japan hat als fünftes Land eine Sonde auf dem Mond landen können. Jetzt hat die japanische Raumfahrtbehörde erste Bilder von der Mondoberfläche veröffentlicht. Am vergangenen Freitag ist der japanische Mondlander Smart Lander for Investigating Moon (Slim) erfolgreich auf dem Mond gelandet. Damit reiht sich Japan in die Liste der Länder ein, die eine Mondlandung erfolgreich durchgeführt haben - nach der Sowjetunion, den USA, China und Indien. Japan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...