© Foto: Yuki Iwamura/FR171758 AP/dpa



Die US-Wirtschaft ist im vierten Quartal um 3,3 Prozent gewachsen. Die Konsumenten zeigten sich weiter in Kauflaune und kurbelten die Konjunktur an. Das dürfte auch den Aktienmärkten zu neuen Höchstständen verhelfen.Entgegen düsteren Rezessionsprognosen für das Jahr 2023, die nach aggressiven Zinserhöhungen der Federal Reserve aufkamen, zeigte die weltgrößte Volkswirtschaft eine beachtliche Expansionsrate von 3,3 Prozent auf Jahresbasis und stellte die Prognosen in den Schatten. Ökonomen hatten zuvor lediglich mit zwei Prozent Wachstum gerechnet. Für das gesamte Jahr 2023 verzeichnete die US-Wirtschaft ein Wachstum von 2,5 Prozent, eine deutliche Steigerung gegenüber 1,9 Prozent im Jahr …