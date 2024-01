Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) ("Kenvue"), das am Umsatz gemessen weltweit größte reine Gesundheitsunternehmen, gab heute bekannt, dass sein Vorstand eine im ersten Quartal zahlbare Dividende von 0,20 US-Dollar pro Stammaktie des Unternehmens beschlossen hat. Die Dividende für das erste Quartal ist am 28. Februar 2024 an die zum Geschäftsschluss am 14. Februar 2024 eingetragenen Aktionäre zahlbar.

About Kenvue

Kenvue ist, gemessen am Umsatz, das größte reine Gesundheitsunternehmen der Welt. Unsere kultigen Marken, darunter Aveeno®, Haftpflaster der Marke BAND-AID®, Johnson's®, Listerine®, Neutrogena® und Tylenol®, blicken auf eine mehr als hundertjährige Erfolgsgeschichte zurück, sind wissenschaftlich fundiert und werden von Gesundheitsexperten auf der ganzen Welt empfohlen. Wir bei Kenvue glauben an die außergewöhnliche Kraft der täglichen Pflege, und unsere Teams arbeiten jeden Tag daran, diese Kraft in die Hände der Verbraucher zu legen und sich einen Platz in ihren Herzen und ihrem Zuhause zu verdienen. Mehr dazu unter www.kenvue.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240124350697/de/

Contacts:

Anlegerbeziehungen:

Tina Romani

Kenvue_IR@Kenvue.com

Medienarbeit:

Melissa Witt

media@kenvue.com