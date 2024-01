Der Goldpreis ist am Donnerstagmorgen auf 2015 US-Dollar gefallen, was einem Rückgang von 0,46 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Innerhalb der Woche verzeichnet das Edelmetall einen negativen Trend von 0,71 %. Diese Entwicklung ist Teil eines seit Ende Dezember anhaltenden, leicht abwärts gerichteten Trends, obwohl der übergeordnete Aufwärtstrend weiterhin Bestand hat.Anzeige:Wirtschaftsdaten als PreistreiberBesondere Aufmerksamkeit gilt heute den neuen Zahlen zum US-BIP und der Sitzung der Europäischen Zentralbank. ...

