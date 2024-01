Die Kursentwicklung von Tesla treibt den Aktionären heute Tränen in die Augen. So verzeichnet die Aktie ein Minus von rund zehn Prozent. Nur noch 187,02 USD müssen damit für eine Aktie gezahlt werden. Gewinnt die Talfahrt damit an Geschwindigkeit? Kursverlauf von Tesla der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Tesla-Analyse einfach hier klicken. Mit diesem Abverkauf ist die Lage nun durchaus angespannt. Denn es fehlen nur geringfügige Verluste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...