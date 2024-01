Aktuell werden in 75% der Länder weltweit mit NFC-Chips versehene elektronische Dokumente genutzt. Aufgrund dieser Tatsache hat bei der Kundenerfassung praktisch jedes Unternehmen mit solchen Identitätsdokumenten zu tun. Dies erfordert von den Systemen zur Kundenidentitätsprüfung (IDV-Systemen) die Fähigkeit, die Daten des Inhabers sowie den Chip selbst korrekt zu überprüfen. Um Unternehmen dabei zu helfen, einen problemlosen und zuverlässigen IDV-Ablauf für die Fernerfassung von elektronischen Dokumenten einzurichten, hat Regula einen maßgeschneiderten Service entwickelt, das Regula NFC TestKit, das Ausweismuster mit echten NFC-Chips für Testzwecke bereitstellt.

Vor der Inbetriebnahme eines IDV-Systems ist es unbedingt erforderlich, gründliche Tests durchzuführen, besonders bei großen Firmen. Es ist jedoch nahezu unmöglich, einen zuverlässigen Satz Identitätsdokumente (die ja sensible Personendaten enthalten) mit echten NFC-Chips für einen Probedurchlauf des Prüfverfahrens zu erhalten. Außerdem ist es nicht leicht, sowohl positive als auch negative Prüfszenarien ohne repräsentative Identitätsproben durchzuführen. Der einzigartige Dienst von Regula, das Regula NFC TestKit, geht diese Probleme effektiv an.

An example of a test ID made for Regula NFC TestKit service customers (Photo: Business Wire)