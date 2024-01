Als Meilenstein in der pharmazeutischen Innovation und Exzellenz wurde Dr. Ferrer BioPharmaauf der renommierten CPHI Pharmapack 2024 die auf der Paris Expo an der Porte de Versailles stattfand, mit einer prestigeträchtigen Auszeichnung geehrt. Die bahnbrechende GentleMist Technologydes Unternehmens erhielt die Auszeichnung "Patient-Centric Design," die den revolutionären Ansatz der intranasalen Medikamentenverabreichung hervorhebt.

Die GentleMist Technology stellt einen Paradigmenwechsel in der Verabreichung von Medikamenten dar, da es sich um ein hochmodernes Gerät zur intranasalen Verabreichung von Medikamenten handelt, das die Art der Verabreichung von Medikamenten revolutioniert. Die GentleMist Technology überwindet die Grenzen herkömmlicher Düsen, die Unbehagen verursachen, und nutzt fortschrittliche Prinzipien der Flüssigkeitsdynamik, um ein sanfteres und effektiveres Nasenspray zu erzeugen. Dieser innovative Ansatz reduziert nicht nur die Unannehmlichkeiten, sondern maximiert auch die Abgabe des Medikaments und optimiert die Verteilung der Tröpfchengröße für eine verbesserte Absorption. Die GentleMist Technology wurde in Zusammenarbeit mit führenden Strömungsdynamikern und klinischen Wissenschaftlern der South Dakota State University, Bona Pharma und der Cleveland Clinic entwickelt und hat sich als äußerst leistungsfähig erwiesen, was den Patientenkomfort und die therapeutischen Ergebnisse deutlich verbessert. Mit mehr als 26 Millionen verkauften Geräten in den USA, Europa und der Karibik hat die GentleMist Technology eine breite Akzeptanz gefunden und positive Erfahrungen bei den Patienten gesammelt.

Die CPHI Pharmapack Awards dienen als prestigeträchtige Plattform für die Präsentation globaler Innovationen und unterstreichen das Engagement der Branche für Fortschritt und patientenzentrierte Lösungen. Der Erfolg von Dr. Ferrer BioPharma bei dieser prestigeträchtigen Veranstaltung unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die Patientenversorgung durch innovative pharmazeutische Technologien zu verbessern.

Dr. Ferrer BioPharma hält mehrere Patente für Medikamente und Geräte und zeichnet sich dadurch aus, dass es seine patentrechtlich geschützte GentleMist Technology in allen seinen Nasen- und Rachensprays einsetzt. Diese einzigartige Funktion bietet einen deutlichen Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

Eingebettet in den florierenden Biowissenschaftssektor Südfloridas, arbeitet Dr. Ferrer BioPharma aktiv mit Initiativen der lokalen Regierung zusammen, einschließlich derer, die vom Broward County Office of Economic and Small Business Development gefördert werden.

