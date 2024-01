H.I.G. Capital ("H.I.G." oder das "Unternehmen"), ein weltweit führendes alternatives Investmentunternehmen mit einem verwalteten Kapital von 60 Milliarden Dollar, gibt die Eröffnung seines Büros in Dubai bekannt.

Das neue Büro* befindet sich im Dubai International Financial Centre ("DIFC") und wird die Kapitalbeschaffungsexperten von H.I.G. beherbergen, die eng mit den bestehenden lokalen und regionalen Investoren von H.I.G. im Nahen Osten zusammenarbeiten und gleichzeitig neue strategische Partnerschaften entwickeln. Oliver Slade, Managing Director, und Alexia Klat, Principal, werden die Bemühungen von H.I.G. in der Region leiten. Diese lokale Präsenz wird es H.I.G. ermöglichen, die Beziehungen zu ihren Investoren in der Region zu vertiefen und einen besseren Zugang zu alternativen Anlagen über die globale Mittelstandsplattform von H.I.G. in den USA, Europa und Lateinamerika zu ermöglichen.

Jordan Peer Griffin, Executive Managing Director und Global Head of Capital Formation, kommentierte: "Wir freuen uns, unsere Präsenz mit der Eröffnung des ersten H.I.G.-Büros im Nahen Osten zu erweitern. H.I.G. arbeitet seit 30 Jahren mit Investoren in der Region zusammen, und das Büro in Dubai stärkt unser Engagement für die Region und unsere Investoren, um unseren Kunden kreative Investitionslösungen in der attraktiven alternativen Landschaft des mittleren Marktes zu bieten."

"Die Eröffnung unseres Büros in dieser strategisch wichtigen Region ist entscheidend für unser Bestreben, für unsere Investoren im Nahen Osten der bevorzugte Partner im mittleren Marktsegment zu sein", sagte Herr Slade. "Mehr denn je suchen Investoren in der Region nach einem differenzierten Zugang zum mittleren Markt, der eine Vielzahl von privaten Anlageklassen umfasst."

Herr Slade, ein Managing Director in der Capital Formation Group von H.I.G., verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung im Bereich der alternativen Anlagen. Bevor er zu H.I.G. kam, war er Head of Middle East and Africa bei Partners Group, wo er für die Entwicklung und Kapitalbeschaffung von Private-Markets-Fonds und -Lösungen in der Region verantwortlich war. Frau Klat, Principal in der Capital Formation Group von H.I.G., ist seit 10 Jahren im Unternehmen tätig. Sie war zuvor in der Londoner Niederlassung von H.I.G. tätig und hat eng mit H.I.G.-Investoren auf der gesamten Plattform des Unternehmens zusammengearbeitet.

Über H.I.G. Capital

H.I.G. Capital ist eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 60 Milliarden Dollar.* H.I.G. hat seinen Sitz in Miami und unterhält Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, New York und San Francisco in den Vereinigten Staaten sowie internationale Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo und Dubai. H.I.G. ist darauf spezialisiert, mittelständischen Unternehmen sowohl Fremd- als auch Eigenkapital zur Verfügung zu stellen, wobei ein flexibler und auf das operative Geschäft ausgerichteter Ansatz zum Tragen kommt:

Die Equity-Fonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von profitablen wie auch von leistungsschwachen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Kreditfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer (direkter) Emissionsbasis als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch einen öffentlich gehandelten BDC, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Vermögensverwaltungspraktiken profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Value-Add- und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese gemanagt. Das aktuelle Portfolio des Unternehmens umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter www.hig.com.

*Von der DFSA als Repräsentanzbüro reguliert.

**Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und verbundenen Unternehmen aufgenommenen Kapital.

