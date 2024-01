Neben seiner Ausstellung veranstaltet Talkdesk eine Masterclass über das Potenzial von generativer KI im Contact Center

Talkdesk führt Live-Demonstrationen von Talkdesk CX Cloud und Talkdesk Experience Clouds durch.

Die Talkdesk Präsenz-Masterclass untersucht, wie generative KI die Optimierung von Contact Centern beschleunigen kann.

Das Unternehmen setzt weiterhin auf Frankreich als strategischen Wachstumsmarkt.

Talkdesk®, Inc. , ein weltweit führendes, KI-gestütztes Contact Center für Unternehmen jeder Größe, gab heute seine Teilnahme an der All4Customer-Veranstaltung bekannt. Die Veranstaltung findet vom 26. bis 28. März 2024 in Paris statt. Die Investition in die Veranstaltung ist Teil des Engagements von Talkdesk im französischen Markt und der Förderung außergewöhnlicher Ergebnisse für Kunden und Partner in der gesamten Region mithilfe von Kundenerfahrung auf Basis von künstlicher Intelligenz (KI).

Simon Desvergez, Enterprise Solutions Engineer bei Talkdesk, hält am Mittwoch, den 27. März 2024 um 12:00 Uhr in der Masterclass 6 einen Vortrag zum Thema "Supercharging Contact Center Optimization with Generative AI (GenAI)". Während der 45-minütigen Sitzung erhalten Branchenexperten Beispiele dafür, wie GenAI komplexe Kundenanwendungsfälle automatisiert und die Qualität von Self-Service-Interaktionen deutlich verbessert hat.

Die All4Customer-Veranstaltung zieht rund 15.000 Teilnehmer an und ist das jüngste Beispiel für das kontinuierliche Engagement von Talkdesk auf dem französischen Markt. In den vergangenen Monaten hat Talkdesk auf der Veranstaltung Customer Relationship and Marketing Meetings (CRM&M) in Cannes ausgestellt, um die Möglichkeit zu nutzen, sich persönlich mit lokalen CX-Führungskräften zu treffen. Außerdem hat das Unternehmen die Talkdesk Partner Academy in Paris als Investition in sein Partner-Ökosystem demonstriert.

Tiago Paiva, Gründer und Chief Executive Officer von Talkdesk, kommentierte: "Frankreich ist nach wie vor ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für das Unternehmen, und wir freuen uns darauf, die lokale Expansion von Talkdesk 2024 weiter voranzutreiben. All4Customer ist für uns eine wichtige Gelegenheit, mit lokalen CX-Führungskräften persönlich in Kontakt zu treten und den Wert zu diskutieren, den der Einsatz von KI-Cloud-Technologie im Contact Center freisetzen kann."

Kunden wie Quadient, ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierter Geschäftskommunikationssoftware, Paketschließfachlösungen und Mailing-Systemtechnologie mit Sitz in Bagneux, Frankreich, nutzen Talkdesk, um reibungslose Kundeninteraktionen zu ermöglichen. Vor der Implementierung von Talkdesk bestanden 40 des Anrufvolumens von Quadient in einigen Warteschlangen aus einfachen Transaktionen, die selbst getätigt werden konnten, um die Zeit der Agenten für komplexere Aufgaben zu reservieren. Quadient entwickelte seine Selbstbedienungslösungen zunächst mit Talkdesk und erweiterte sie dann um weitere Talkdesk-Tools, darunter eine Lösung zur Unterstützung des Agent-Schulungen und einen Voice-Bot. Als Ergebnis verdoppelte Quadient seine Selbstbedienungsmöglichkeiten, steigerte die Effizienz und optimierte die Erfahrungen für Kunden und Agents.

Jackie James, Director of Global Operations von Quadient, erklärte: "Was ich an Talkdesk besonders schätze, ist die Tatsache, dass sie ständig nach Möglichkeiten zur Verbesserung suchen. Sie setzen regelmäßig Funktionen ein, die sich positiv auf die Kundenzufriedenheit auswirken." Als Beispiel ergänzte James: "Durch den Einsatz eines Sprachroboters [für die Bedienung von Parcel Pending] konnten wir viele einfache Transaktionen reduzieren, indem wir den Kunden durch ein paar Schritte führten und einige Integrationen mit unserer Webanwendung nutzten. Wir konnten sofort eine Reduzierung von 60 verzeichnen."

FACYLE, ein wichtiger Partner von Talkdesk auf dem französischen Markt, der sich auf Consulting und CTI-Integration spezialisiert hat, zeigte sich begeistert von der weiteren Zusammenarbeit. Als entscheidender Launch-Partner hat FACYLE maßgeblich zum Erfolg von Talkdesk in Frankreich beigetragen. Francois Breuiller, Chief Executive Officer von FACYLE, betonte die konsequente Investition von Talkdesk in den Erfolg der Partnerschaft und des französischen Markts.

Die Partnerschaft zwischen Talkdesk und FACYLE hat zu bemerkenswerten Erfolgen geführt, darunter erfolgreiche Projekte mit der Groupe APRIL und der Groupe Monnoyeur. Diese Erfolge sind dem Engagement von Talkdesk zu verdanken, das Ressourcen, Materialien und Veranstaltungen bereitstellt, die auf das französische Publikum zugeschnitten sind. Dies führte zu einer beschleunigten Dynamik und versetze Unternehmen in die Lage, das Kundenerlebnis durch die KI-gestützten Contact Center-Lösungen von Talkdesk zu verbessern.

Francois Breuiller betonte außerdem die positiven Auswirkungen der Partnerschaft: "Die Zusammenarbeit mit Talkdesk in den letzten zwei Jahren hat uns gezeigt, dass wir die richtige Wahl für eine reine CCaaS-Lösung getroffen haben. Wir haben ihre Lösung erfolgreich in großen Kundenprojekten implementiert und dabei ihre Robustheit und umfassende Funktionsabdeckung unter Beweis gestellt."

Die All4Customer-Veranstaltung findet auf der Paris Expo Porte de Versailles, Pavillon 4, statt und Talkdesk ist an Stand F28 vertreten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.all4customer-paris.com.

