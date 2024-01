LambdaTest führt die Samsung Galaxy S24-Serie in seine Real-Device-Cloud ein, um die Anwendungsleistung auf den neuesten Samsung-Geräten zu optimieren und den sich entwickelnden Markttrends gerecht zu werden.

LambdaTest, eine führende Cloud-basierte Plattform für einheitliche Tests, kündigt die Aufnahme der Samsung Galaxy S24-Serie in ihr Real Device Cloud Repository an. LambdaTest ist der erste Anbieter auf dem Markt, der Benutzern Zugang zu diesen neuesten Geräten für Web- und Mobile-App-Tests bietet.

Die Samsung Galaxy S24-Serie, einschließlich des S24, S24+ und S24 Ultra, ist jetzt sowohl für manuelle als auch für automatisierte Tests in der LambdaTest Real Device Cloud verfügbar. Mit dieser Ergänzung können Benutzer die nahtlose Funktionalität ihrer Anwendungen auf den neuesten Samsung-Geräten sicherstellen und so die Testerfahrung insgesamt verbessern.

Dies bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Anwendungen auf den neuesten Samsung-Geräten zu testen und so Kompatibilität und optimale Leistung sicherzustellen. Durch den Zugriff auf diese Geräte sowohl für manuelle als auch für automatisierte Tests können Benutzer ihre Testprozesse verbessern, potenzielle Probleme frühzeitig im Entwicklungszyklus erkennen und letztendlich ein besseres Benutzererlebnis bieten. Benutzer von LambdaTest können ihre Tests jetzt an den neuesten Markttrends ausrichten und so sicherstellen, dass ihre Anwendungen die sich entwickelnden Erwartungen ihrer Benutzer erfüllen.

"Unser Engagement für die Weiterentwicklung der Fähigkeiten unserer Real-Device-Cloud wird durch die Aufnahme der Samsung Galaxy S24-Serie in unser Repository deutlich. Diese Erweiterung unterstreicht unser kontinuierliches Engagement für die Bereitstellung robuster Testlösungen, die es den Anwendern ermöglichen, ihre Anwendungen auf den neuesten Geräten zu validieren", sagt Mayank Bhola, Head of Product und Mitbegründer von LambdaTest.

LambdaTest-Benutzer können jetzt Tests in großem Umfang auf der Samsung Galaxy S24-Serie durchführen, die eine wertvolle Ressource für Entwickler, Tester und Qualitätssicherungsexperten darstellt, die ihre Anwendungen auf hochmodernen mobilen Geräten validieren möchten.

Für weitere Informationen über LambdaTest und seine Real-Device-Cloud-Angebote besuchen Sie bitte: https://www.lambdatest.com/real-device-cloud

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente und kanalübergreifende Ausführungsumgebung für Unternehmen, die Unternehmen dabei hilft, die Zeit bis zur Markteinführung durch Just in Time Test Orchestration (JITTO) drastisch zu verkürzen und so qualitativ hochwertige Releases und eine beschleunigte digitale Transformation sicherzustellen. Mehr als 10.000+ Unternehmenskunden und mehr als 2 Millionen Benutzer in über 130 Ländern vertrauen auf LambdaTest für ihre Testanforderungen.

Browser App Testing Cloud ermöglicht es Benutzern, sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und mobilen Apps über mehr als 3000 verschiedene Browser, reale Geräte und Betriebssystemumgebungen hinweg durchzuführen.

HyperExecute hilft Kunden dabei, Testgrids in der Cloud für jedes Framework und jede Programmiersprache blitzschnell auszuführen und zu orchestrieren, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und Entwicklern dabei zu helfen, Software schneller zu erstellen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://lambdatest.com

