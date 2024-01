Unternehmen erreicht AQ 35 ein Jahr früher als geplant; nun sind größere und fortschrittlichere Schaltkreise für eines der weltweit leistungsstärksten Quantensysteme verfügbar

IonQ (NYSE: IONQ), führend in der Branche für Quantencomputing, hat heute bekannt gegeben, dass es seinen technischen Meilenstein von 35 algorithmischen Qubits (AQ) ein Jahr früher als geplant erreicht hat. Dies wurde auf IonQ Forte erzielt, was die einzigartigen Vorteile der Quantencomputer von IonQ unter Beweis stellt, wie zum Beispiel eingefangene Ionen-Qubits mit hoher Wiedergabetreue und eine durchgängig verbundene Architektur.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240125243485/de/

Side view of IonQ Forte EGT (evaporated glass ion trap chip) (Image Courtesy: IonQ)

Mit AQ 35 werden die Systeme von IonQ nun nützlicher als jemals zuvor für Quantenanwendungen sein, wie zum Beispiel Quanten Machine Learning oder Quantenchemie.

"Indem wir unser technisches Ziel für das Jahr 2024 ein ganzes Jahr früher erreicht haben, festigen wir die technische Führerschaft von IonQ bei der Entwicklung der weltweit leistungsstärksten, geschäftlich verfügbaren Quantensysteme," sagte Peter Chapman, CEO President von IonQ. "IonQ baut Quanten-Computingsysteme, die unseren Kunden Mehrwert bieten durch eine erfolgreiche Umsetzung der Anwendungen, für die sie gedacht sind. Jedes Jahr versuchen wir unseren Plan schneller zu erfüllen, und wir treiben die kommerzielle Anwendung der Quantentechnologie voran."

Aufgrund einer Verbesserung von Hardware und Software konnten diese Ergebnisse auf IonQ's Forte erreicht werden. Unter anderem wurde die Anzahl der Qubits erhöht, was die Hardware zur optischen Erkennung verbessert hat, und es wurde ein neuer, optimierter Quantenprogramm-Compiler installiert. Weitere technische Details finden Sie in einem Blog Post hier und in einem Forschungspapier, das bald veröffentlicht wird.

IonQ hat AQ als primäre technische Benchmark gewählt und hat das gesamte Quanten-Computing-Stack mit Laser optimiert, um die ehrgeizigen Ziele des Unternehmens zu realisieren. Je höher die AQ eines Systems, je mehr kommerziellen Wert kann IonQ Kunden und Partnern bieten.

Der numerische AQ-Messwert wird aus algorithmischen Benchmarking-Protokollen abgeleitet, die durch eine unabhängige, branchenweite Studie festgelegt wurden, die von dem Quantum Economic Development Consortium (QED-C) durchgeführt wurde. Die komplexesten Schaltkreise im Hinblick auf Qubits und Anzahl der Gates bestimmen als Ergebnis den AQ Score. Bei AQ 35 kann IonQ Forte mehr als 34 Milliarden unterschiedliche Möglichkeiten gleichzeitig berücksichtigen.

Internationale Organisationen wie QuantumBasel haben bereits IonQ's AQ 35 System gekauft. "Dass IonQ nun das AQ 35-Ziel erreicht hat, davon profitiert die gesamte Quantenwirtschaft, denn es entstehen neue Möglichkeiten für noch komplexere Schaltkreise und Algorithmen," sagte Damir Bogdan, CEO von QuantumBasel. "Wir freuen uns auf die Nutzung dieser neuen Möglichkeiten auf unserem uptownBasel Innovation Campus und auf die Durchbrüche in Bereichen wie Logistik, Finanzen, Pharma, Chemie und künstliche Intelligenz."

IonQ's Quantencomputer sind die einzigen Systeme, die für alle drei wichtigen Cloud-Plattformen verfügbar sind Amazon Braket, Microsoft Azure und Google Cloud, ebenso wie über direkten API-Zugriff. Zu den derzeitigen Kunden von IonQ's Quantensystemen gehören Airbus Hyundai Motors und das United States Air Force Research Laboratory

Um zu erfahren, wie Sie noch heute auf einem IonQ System starten können, wenden Sie sich direkt an uns unter: https://ionq.com/get-ready

