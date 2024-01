Beijing (ots/PRNewswire) -CMG-NewsDie interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/de/9247951-cmg-fruhlingsfestgala-2024/Das chinesische Neujahrsfest rückt näher und die Frühlingsfestgala 2024 der China Media Group (CMG) wird voraussichtlich Zuschauer auf der ganzen Welt in ihren Bann ziehen.Die Gala, die vom Guinness-Buch der Rekorde als das meistgesehene Fernsehprogramm der Welt anerkannt wurde, hat sich zu einem kulturellen Fest entwickelt, das der chinesischen Gemeinschaft weltweit Freude und Neujahrsfestlichkeiten bringt.Die diesjährige Frühlingsfestgala blickt auf eine 40-jährige Geschichte zurück und verspricht, ein audiovisuelles Fest für das weltweite Publikum zu werden. Mit Gesang, Tanz, Oper, Dialogen und Sketchen spiegelt die Gala den Alltag wider und bietet Menschen aus allen Gesellschaftsschichten eine Plattform, um ihre Hoffnungen auf eine bessere Zukunft zu teilen.Merken Sie sich den 9. Februar 2024 um 20:00 Uhr (Beijinger Zeit) vor und bereiten Sie sich auf das größte globale TV-Ereignis des Jahres vor.Das Jahr 2024 ist nach dem chinesischen Mondkalender das Jahr des Drachen. Der chinesische Drache, der "Loong", symbolisiert in der traditionellen chinesischen Kultur Glück, Weisheit und Stärke. Wo auch immer Sie sind, feiern Sie mit uns das chinesische Jahr des "Loong" bei der CMG-Frühlingsfestgala!https://german.cri.cn/2024/01/25/VIDEoZ8w6Gei8GnUY2eYZxYc240125.shtmlVideo - https://mma.prnewswire.com/media/2326793/0125chunwan.mp4Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2326792/Banner_CMG.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2326791/Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cmg-fruhlingsfestgala-2024-302045315.htmlPressekontakt:zhengan@cgtncorp.comOriginal-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169281/5700089