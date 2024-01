DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 26. Januar

=== *** 07:00 DE/Sartorius AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 PK) 07:00 NL/Signify NV, Jahresergebnis 4Q 07:20 SE/Volvo AB, Jahresergebnis *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 4Q *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar PROGNOSE: -24,5 Punkte zuvor: -25,1 Punkte *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar PROGNOSE: 90 zuvor: 89 08:50 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Saarlands Ministerpräsidentin Rehlinger, Pk mit Förderbescheidübergabe an saarländische Stahlunternehmen, Saarbrücken 09:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf dem Netzwerktreffen der Allianz der Chancen, anschießend Diskussionrunde mit IG Metall-Vorsitzender Benner, Berlin *** 10:00 DE/EZB, Ergebnisse der Unternehmensumfrage *** 10:00 DE/EZB, Survey of Professional Forecasters *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember Geldmenge M3 PROGNOSE: -0,7% gg Vj zuvor: -0,9% gg Vj 11:30 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (11:30 BI-PK) 11:30 DE/Regierungs-PK *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am Zukunftsrat, Berlin *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,2% gg Vj - AU/Börsenfeiertag Australien ===

