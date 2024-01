DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LUFTHANSA CARGO - Wegen des andauernden Konflikts am Roten Meer setzen Unternehmen verstärkt auf das Flugzeug, um wichtige Teile doch noch zeitig in die Fabrikhallen zu bekommen. "Wir können bestätigen, dass unser Frachtaufkommen derzeit steigt, insbesondere auf den Strecken von Asien nach Europa", sagte eine Sprecherin von Lufthansa Cargo: "Wir haben in den letzten Wochen unter anderem vermehrte Sendungen mit Autoteilen verzeichnen können." So lässt die Opel-Mutter Stellantis Zulieferteile vorübergehend mit dem Flugzeug transportieren. Auch bei Volkswagen ist zu hören, dass der Autobauer temporär einzelne Autoteile per Luftfracht verschifft, um die Lieferkette aufrechtzuerhalten. Ein Thema ist der Transport per Flugzeug zudem in der Chemieindustrie. (Handelsblatt)

VOLKSWAGEN - VW und Skoda müssen ihre E-AutoFertigung drosseln. Grund ist unter anderem eine Anlage im VW-Komponentenwerk Kassel, die schon länger Ärger macht. An dem Standort fertigt Volkswagen einen neuen Hochleistungselektromotor. Wegen eines technischen Problems werden jedoch zurzeit weniger E-Antriebe in Kassel gefertigt als ursprünglich anvisiert. Den Motor haben mehrere Elektromodelle von VW, Audi und Skoda. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Produktion in Kassel weiter hochzufahren, erklärte ein Sprecher. (Handelsblatt)

ARCELORMITTAL - Der letzte der großen Stahlhersteller in Deutschland steht unmittelbar vor dem Start seines grünen Umbaus. Die Subvention von Bund und Land für Arcelormittal soll zeitnah genehmigt werden, die Freigabe kommt voraussichtlich noch im ersten Quartal. Das erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen. Demnach wird die Förderung für die Standorte in Bremen und Eisenhüttenstadt zwischen 1,0 und 1,2 Milliarden Euro liegen. Um die genaue Höhe beharken sich Unternehmen, Bundesregierung und EU-Kommission derzeit noch. So lägen Arcelormittal und Brüssel etwa in der Entwicklung der Energiepreise in den nächsten Jahren auseinander. Klar aber sei, dass Arcelor mindestens 1 Milliarde Euro bekommen wird. (Handelsblatt)

ASML - Der niederländische Hightech-Anlagenbauer ASML baut am Standort Berlin weiter kräftig Personal auf. In den vergangenen zwei Jahren sei die Belegschaft um 550 Vollzeitstellen auf 1.745 Ende des Jahres 2023 gewachsen, teilte das Unternehmen auf Anfrage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) mit. "Diesen Jahr planen wir in Berlin um weitere 5 bis 10 Prozent zu wachsen." (FAZ)

SPORTSCHECK - Die Überlebenschancen für den insolventen Sportfachhändler stehen offenkundig nicht schlecht. "Das Interesse an einer Übernahme von Sportscheck ist groß", sagte Axel Bierbach, der vorläufige Insolvenzverwalter des Münchner Traditionsunternehmens, am Donnerstag im Anschluss an eine Gläubigerversammlung. "Eine Vielzahl von Interessenten" habe Kaufinteresse angemeldet. Darunter seien sowohl Spezialisten aus dem Handel als auch Finanzinvestoren aus dem In- und Ausland. (Süddeutsche Zeitung)

BIOTRONIK - Der Berliner Medizintechnikhersteller bereitet Finanzkreisen zufolge den Verkauf seines Geschäfts mit Stents und Ballonkathetern vor. Der mögliche Milliardendeal wäre ein Lebenszeichen nach einer langen Flaute im Markt für Fusionen und Übernahmen im Gesundheitssektor. Investmentbanker erwarten, dass der Bereich in diesem Jahr bei Transaktionen deutlich zulegen könnte. Die Investmentbank Goldman Sachs wirbt im Auftrag von Biotronik bei potenziellen Interessenten für die Einheit Vaskuläre Intervention, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Gebote würden auf Basis der in Kürze vorliegenden Zahlen für 2023 erwartet. (Handelsblatt)

NEXWAFE - Das deutsche Solar-Start-up Nexwafe will eine Fabrik in den USA bauen. Dort sollen jährlich sogenannte Wafer mit einer Kapazität von sechs Gigawatt produziert werden. "Parallel zum Aufbau unserer ersten kommerziellen Fertigung in Bitterfeld ist Nexwafes Expansion in die USA ein wichtiger Beitrag zur Diversifizierung der globalen Photovoltaik-Lieferkette mit einer Technologie 'Made in Germany'", sagte Firmenchef Davor Sutija dem Handelsblatt. Für den Bau der geplanten US-Fabrik hat Nexwafe eine eigene Tochtergesellschaft gegründet. Jetzt werde nach einem geeigneten Standort gesucht. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2024 00:48 ET (05:48 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.