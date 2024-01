Der DAX hat sich am Donnerstag nach dem erwartungsgemäßen Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum verändert gezeigt. Am Ende ging er mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 16.906,92 Punkten aus dem Handel. Und auch zum Wochenschluss ist erst einmal kein neuer Schwung zu erwarten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent tiefer auf 16.861 Zähler.Auf die Stimmung dürfte eine enttäuschende Prognose von Intel drücken, die der Chipkonzern am Donnerstag nach Börsenschluss ...

