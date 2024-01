Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5263/ Claus Rominger ist Head of Institutional Sales & Deputy Head of Capital Markets bei der Wiener Privatbank. Sein LinkedIn-Profil ziert eine selbst verfasste Formel, die mir als Mathematik-Nerd Respekt abringt. Der gebürtige Deutsche hat in Freiburg, Frankfurt, Stockholm und Karlstad studiert und ist dabei tief in die Finanzmarkttheorien eingetaucht. Dann Praktika bei LBBW; WGZ und DZ Bank mitten in der Eurokrise und Respekt für Mario Draghi. Aus familiären Gründen gab es auch einen Ausflug als Strombörsenhändler nach Aalborg / Dänemark. In Österreich war Claus zunächst für Convertinvest tätig und natürlich weiss man, wie eng sein heutiger Arbeitgeber Wiener Privatbank mit ...

