Am Donnerstag nach Börsenschluss hat T-Mobile US Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Dabei hat die wichtige Tochter der Deutschen Telekom unter dem Strich die Erwartungen leicht verfehlt, die Aktie stand nach dem kürzlich erreichten Rekordhoch nachbörslich rund drei Prozent unter Druck. Auch die Telekom zählt im DAX zu den Verlierern.Der Umsatz kletterte bei T-Mobile US im vierten Quartal um ein Prozent auf 20,5 Milliarden Dollar, Experten hatten mit einem Rückgang von drei Prozent gerechnet. ...

