Frankfurt - Der Euro hat am Freitagmorgen stabil über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0838 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Gegenüber dem Franken haben sich die Kurse von Dollar und Euro über Nacht kaum verändert. Das Währungspaar EUR/CHF wird zu 0,9400 nach 0,9402 am Donnerstagabend gehandelt. Für USD/CHF ergibt dies einen Kurs von 0,8671 nach 0,8675. Zum Wochenausklang stehen ...

