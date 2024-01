Am 11. März 2024 erfolgt der Baustart für das Parkhaus bei AT&S in Leoben. Am Grundstück östlich des HTB-Firmengeländes sollem zunächst 791 Parkplätze errichtet werden. Mit dem weiteren Standortwachstum und Personalzuwachs wird der Vollausbau auf acht Parkebenen knapp 1000 Plätze für Autos ermöglichen, so das Unternehmen. Die Fertigstellung ist für Ende Februar 2025 geplant. Aktuell entstehen im südlichen Teil des AT&S-Betriebsgeländes durch den Rückbau der Bau-Container auch wieder vollwertige Parkflächen für die Mitarbeiter:innen. Bis zu 300 zusätzliche Autos können hier im Freien geparkt werden. Die Flächen für die Interims-Parkplätze gegenüber des Hornbach-Marktes können bis zur Fertigstellung des Parkhauses weitergepachtet werden. Diese ...

