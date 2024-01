Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius hat am Morgen seine vorläufigen Zahlen für das vergangene Jahr sowie die Prognose für das laufende Jahr veröffentlicht. Dies kam bei den Anlegern gut an. Die Aktie von Sartrorius kann am frühen Vormittag auf der Handelsplattform Tradegeht zehn Prozent zulegen auf 331,10 Euro.Im vergangenen Jahr hat ein Nachfrageeinbruch für deutlich weniger Geschäft gesorgt. Den vorläuigen Berechnungen zufolge sank der Umsatz um 19 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. Das um ...

