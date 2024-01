Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinssenkungserwartungen halten sich hartnäckig, obwohl es vonseiten der EZB-Präsidentin keine Hinweise auf eine frühe Zinssenkung gab, so die Analysten der Helaba.So habe Lagarde betont, dass es verfrüht wäre über Zinssenkungen zu diskutieren und dass darüber Konsens im EZB-Rat bestünde. Auch das unerwartet starke US-BIP-Wachstum und die erneut niedrigen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hätten nicht für ein Umdenken der Akteure gesorgt. Bis zum Ende des Jahres seien mehr als fünf Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte sowohl in den USA als auch in der Eurozone eingepreist. ...

